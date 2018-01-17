Заключенным следственных изоляторов разрешат покупать шашлыки, пирожки и торты. Это пообещали в Федеральной службе исполнения наказаний. Там опровергли утверждения о резком сокращении ассортимента продуктов и снижение порций в СИЗО. В Москве комплексный обед заключенные могут приобрести через интернет-магазине ФСИН. Заказ состоит из трех блюд: первое, второе и салат. В ближайшее время на сайте появится раздел дополнительного питания из семи категорий: супов, гарниров, салатов, выпечки, горячего, десертов и закусок.