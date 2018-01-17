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Общество

Заключенным следственных изоляторов разрешат покупать шашлыки, пирожки и торты

17 Января 2018 в 19:22
Заключенным следственных изоляторов разрешат покупать шашлыки, пирожки и торты

Заключенным следственных изоляторов разрешат покупать шашлыки, пирожки и торты. Это пообещали в Федеральной службе исполнения наказаний. Там опровергли утверждения о резком сокращении ассортимента продуктов и снижение порций в СИЗО. В Москве комплексный обед заключенные могут приобрести через интернет-магазине ФСИН. Заказ состоит из трех блюд: первое, второе и салат. В ближайшее время на сайте появится раздел дополнительного питания из семи категорий: супов, гарниров, салатов, выпечки, горячего, десертов и закусок.

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