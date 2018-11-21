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Общество

Забеги по взлётной полосе в международном аэропорту

21 Ноября 2018 в 21:00
Забеги по взлётной полосе в международном аэропорту
ФОТО: РИА Новости
Расследование причин ЧП в аэропорту «Шереметьево», в результате которого погиб мужчина, займет примерно десять дней, сообщили сегодня в Росавиации. 

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью человека на взлетной полосе аэропорта «Шереметьево», - сообщили «Интерфаксу» в столичном Следственном управлении на транспорте. Накануне вечером после вылета из «Шереметьево» экипаж пассажирского «Боинга-737» сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным во время разгона. Пилоты решили не возвращаться, поскольку системы лайнера о повреждениях не сигнализировали. После этого на летном поле обнаружены останки гражданина Армении Альберта Йепремяна, депортированного ранее из Испании транзитом через Москву на родину. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса. Перед посадкой на рейс в Ереван он вместо перронного автобуса направился к взлетно-посадочной полосе. Там его и сбил разгонявшийся «Боинг». Самолет приземлился в Афинах без происшествий, но с поврежденным фюзеляжем. По сведениям РИА Новости, полеты воздушного судна приостановлены, эксперты выясняют, насколько опасны повреждения.

 Ответственность за случившееся несут службы аэропорта, а также полиция, - заявил в эфире НСН бывший военный лётчик, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский.

«Здесь однозначная вина служб аэропорта, которые допустили выход человека на запрещённую зону. Я думаю, что и полиция должна была за этим делом следить, потому что человека сдали полиции, насколько я знаю», - сказал собеседник НСН. 

Чрезвычайно опасным инцидентом назвал в эфире НСН произошедшее в «Шереметьево» бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.  

«Сам по себе случай безобразнейший. Он напрямую влияет на безопасность полетов. На скорости 250 км/ч столкновение с летающим самолетом равносильно удару о стену, о бетон. Это очень опасное явление. Зона аэропорта – зона особого режима, где не должен появляться никто без специального разрешения. У меня есть несколько вопросов. Как оказалось, что пассажир оказался на полосе, если известно, что его встретила полиция?», - заметил бывший замминистра. 

И правда, странно получается, из крайности в крайность: то лишнюю бутылочку воды для ребенка в салон не пронести, то снятый с рейса депортированный дебошир по взлетно-посадочной полосе бегает. А ведь это – про безопасность сотен людей.

Всеволод Нерознак


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