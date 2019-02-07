За побег депутаты хотят давать срок больше, чем за убийство

Госдума одобрила в первом чтении правительственные

законопроекты об усилении наказания за оставление места ДТП.

Документы вносят поправки во вторую, четвертую и шестую части 264-й статьи Уголовного кодекса РФ. Речь идет об авариях с жертвами и иными тяжкими последствиями. Если в ДТП погиб человек, покинувший место аварии водитель рискует получить от двух до семи лет лишения свободы. При наличии двух и более жертв — от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности. Если никто не погиб, но участники получили серьезные травмы, ответственность для покинувшего место происшествия водителя будет такой же, как для нетрезвого: до четырех лет лишения свободы, - отмечает РИА Новости.

Водитель, сбежавший с места аварии, цинично «спасает свою шкуру», в то время как кто-то погибает по его вине, - так разъяснил нововведение первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. «Надо вести себя в соответствии с нормами морали, вы не имеете права покидать место ДТП, вы обязаны вызвать скорую помощь, ГИБДД, может быть, никого, кроме вас и пострадавших, рядом нет», - такие его слова приводит «Газета.ру».

Девять лет за оставление места ДТП – это уж слишком, - заявил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«И пять и четыре года за неосторожное преступление, так сказать, это очень много, но депутаты ведь другого подхода не знают и не понимают. Им кажется, что если есть проблема, то нужно ужесточить наказание и тем самым эту проблему решить. Ну, не решишь ты эту проблему!», - сказал Похмелкин.

Инициатива ставит оставление места ДТП в один ряд с особо тяжкими преступлениями. Российский Уголовный кодекс предусматривает за убийство меньшую санкцию – от шести лет. Против девяти, на которые по максимуму депутаты предлагают «закрывать» покинувших место аварии. По оценкам МВД, ежегодно в России около 300 тысяч человек оставляют место ДТП. Ничего себе «гуманизация» уголовного законодательства! Колоний-то хватит?

Для авторов законодательных инициатив такого рода, наверное, было бы справедливо ввести принцип апробации на собственной шкуре «нужности» их новелл. Скажем, собрался такой депутат или правительственный чиновник внести законопроект об увеличении срока заключения по какой-то статье, допустим, до четырех лет. Пожалуйте в СИЗО на четыре месяца: обдумайте там, необходимо ли нововведение. А уж по выходе на свободу можно и окончательное решение принимать. Глядишь, и меньше стало бы желающих так вольготно распоряжаться чужими судьбами.

Всеволод Нерознак