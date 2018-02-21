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Общество

Юристы уверены в реальном сроке для Серебренникова

21 Февраля 2018 в 16:56
Юристы уверены в реальном сроке для Серебренникова

Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что режиссеру остается надеяться в лучшем случае на условное наказание.

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств. Таким образом, Серебренников останется под домашним арестом до 19 апреля.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил уверенность, что Серебренникову грозит реальный срок.

«Это решение было предсказуемым. Относительно конкретного дела по Серебренникову, я уверен, что будет обвинительный приговор. Исходя из информации от СМИ, я понимаю, что следователи собрали всю доказательную базу, были проведены очные ставки, были установлены фирмы-однодневки, получены показания иных соучастников. Я уверен, что у обвиняемого есть реальный шанс получить срок по этому делу, наказание, связанное с лишением свободы. Так как группа его единомышленников от представителей культуры собрала сумму, которую вменялась ему в качестве причиненного ущерба и вроде бы компенсировала ущерб, то суд может учесть это основание и применить условное наказание. Такое тоже возможно», - добавил он.

Фигурантам уголовного дела инкриминируется хищение 133 млн рублей, выделенных основанной Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» из бюджета на реализацию проекта «Платформа». В настоящее время следственные действия по делу завершены.

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