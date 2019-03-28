Якутия запретила мигрантов в самый неподходящий для этого день

Глава Якутии Айсен Николаев

Трудно было придумать для публикации указа главы Якутии другое время.

Подписанный накануне и опубликованный сегодня на официальном информационном портале Республики Саха – Якутия документ запрещает привлекать иностранных мигрантов к целому перечню работ. Всего в приложении к указу Айсена Николаева – 33 вида деятельности в самых разных сферах: сельское и лесное хозяйство, охота, обрабатывающие производства, строительство, торговля, пассажирские перевозки и такси, гостиничная, научная и техническая деятельность, работа в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг.

Уже после публикации указа, когда в аппарате главы Якутии, наконец-то сложили два и два, там поспешили заверить, что документ никак не связан ни с недавними антимигрантскими волнениями, вспыхнувшими после изнасилования местной жительницы выходцами из Киргизии, ни, тем более, с нынешним визитом президента Путина в Киргизию. 17 марта 23-летний таксист силой затащил в машину 36-летнюю якутянку, отвез ее в гараж и изнасиловал. Преступника задержали, однако по Якутии прокатилась волна антимигрантских протестов и погромов, - напоминает «Газета.ру». Могут ли быть сомнения в том, что через каких-то пару недель после такого всё, что связано с мигрантами, хоть прямо, хоть косвенно, воспринимается именно через призму тех событий? Тем не менее, в аппарате Николаева продолжают настаивать, что обнародованный документ имеет ежегодный характер. Подобный указ принимался и в прошлом году. А под его действие не подпадают высококвалифицированные специалисты и граждане ЕврАзЭс: Киргизии, Армении, Белоруссии. Это подтвердил в эфире НСН и депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов, признав вместе с тем сохраняющийся в местном обществе резонанс в связи с недавним преступлением.

Но, как говорится, вокзал уже отошел от поезда, и на указ главы Якутии пообещали пожаловаться на самый верх. Так, в межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» заявили о намерении просить разобраться в ситуации президента России Владимира Путина. Который, напомним, в день скандала как раз приехал в Киргизию с государственным визитом.

Даже имея в виду такое совпадение, было бы крайне неполиткорректно заподозрить целого главу региона в недальновидности (а в скудости ума – тем более!) Остается предположить, что еще до публикации указа он нашел себе новое место работы, не связанное с государственной службой.

Всеволод Нерознак