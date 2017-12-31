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Общество

Якубович пожелал россиянам хороших новостей в новом году

31 Декабря 2017 в 18:00
Якубович пожелал россиянам хороших новостей в новом году
Известный телеведущий в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович поздравил слушателей и читателей НСН с Новым годом, а также пожелал им хороших новостей.

«Я обращаюсь ко всем слушателям «Национальной службы новостей» и желаю вам только одно. Пусть мы всегда слышим только хорошие новости. Пусть мы всегда знаем, что бы не случилось, как и раньше выкарабкаемся. Нас не взять! Каждого человека в этом смысле надо гладить по голове. Потому что мы ведь потеряли в жизни самое главное. И это вовсе не деньги. Просто уже никогда никто не поцелует нас в лоб не скажет «спи спокойно, мой сыночек» и не подоткнет одеяло под бочок. Вот нам бы это, дружки, возместить хоть чуть-чуть. Мамы нет, но мы-то есть! Хороших вам новостей и хорошего нового года», - сказал Якубович.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН пожелал россиянам чистого интернета и красивой русской песни.

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