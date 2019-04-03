Взятие прокурора под госзащиту может усугубить приговор Кокорину и Мамаеву

ФОТО: РИА Новости // Илья Питалев

Александр Карабанов рассказал НСН, что угрожать гособвинителю могли фанаты игроков.

В день очередного заседания Пресненского суда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, на котором решается вопрос продления меры пресечения, прокурор Светлана Тарасова появилась в зале под охраной ОМОНа. Как сообщает РИА Новости, по какой причине гособвинитель находится под госзащитой, следствие не уточняет.

в эфиренапомнил, что такая мера может применяться к любому участнику уголовного процесса, однако только в том случае, когда есть реальная угроза его жизни и здоровью. Сам факт применения механизма госзащиты по отношению к прокурору, если он связан именно с делом футболистов, говорит не в пользу обвиняемых. Однако, по словам юриста, виновны в этом могут быть не сами фигуранты дела, а даже сторонние лица — подсобить игрокам могли самовольно болельщики.

«Это напрямую связано с мерой пресечения [обвиняемых]. Если такие угрозы поступали, и вероятно, это делалось в интересах Мамаева и Кокорина, это влияет как на избранную меру пресечения, так и на дальнейший приговор в плохом для них смысле. Потому что это, безусловно, фактор, указывающий на то, что либо сами Мамаев и Кокорин могли оказывать некое давление, либо это могли сделать даже без их ведома какие-то заинтересованные лица. Может быть, даже фанаты. У нас был такой случай, когда мы представляли интересы домработницы, которую изнасиловал [Александр] Емельяненко, и некие его фанаты создавали очень нервную обстановку и угрожали нашей потерпевшей, хотя сам Емельяненко никакого к этому отношения не имел», — привёл пример адвокат.

По факту поступления угроз в адрес прокурора, по его словам, должно быть заведено уголовное дело. И хоть напрямую оно не связано с текущим разбирательством, способно усугубить участь обвиняемых.

«Сам факт предоставления госзащиты говорит о том, что дела Кокорина и Мамаева не так уж хороши. И если есть такие основания, то автоматически должно быть возбуждено уголовное дело по этому факту. Оно, конечно, напрямую не связано с этим делом, но основания, которые указываются в постановлении о применении мер госзащиты, в этом случае содержат признаки преступления», — отметил Карабанов.

Добавим, по итогам судебного заседания суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября. Напомним, игроки «Зенита» и «Краснодара» находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. Причиной послужили два эпизода драк с участием футболистов: в одной они нанесли удары стулом чиновнику Минпромторга России Денису Паку и с гендиректору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину, в другой избили водителя телеведущей Первого канала. После переквалификации обвинения им инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.