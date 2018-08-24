«Выявляют, но замалчивают». Врач о проблеме наркотиков в школе

Нарколог в эфире НСН прокомментировал разработанную методичку для учителей по выявлению наркозависимых среди учащихся.

В Министерстве Просвещения подготовили методические рекомендации для учителей, в которых содержатся разъяснения, как выявить учеников, употребляющих наркотики. В них указаны основные признаки зависимости и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться впоследствии. Документ был разработан специалистами и научными сотрудники факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ.

Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун сообщил НСН, что предложенная методичка призвана упорядочить стандартные действия педагогов.

«Школьные педагоги всегда в той или иной степени занимались профилактикой наркопотребления, и то, что выпущены методические рекомендации, это лишь очередной шаг для того, чтобы в этой профилактике было какое-то единообразие. Иногда педагоги руководствуются собственным опытом, своими представлениями о данном вопросе, интуицией, а теперь им предлагается некая опора. Заниматься этими проблемами должны далеко не только специалисты, а абсолютно все члены общества, которые неравнодушны к тем или иным общественным проблемам и готовы внести свой вклад в общественное здоровье», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что школьные работники первыми обнаруживают странности в поведении учеников, но в большинстве случаев стараются «не выносить сор из избы».

«Педагог, конечно, не может определить, есть ли у учащегося наркотическая зависимость или нет, даже специалисту бывает это сложно сделать, если речь идет о подростке. Но педагог всегда имеет возможность заметить у учащегося изменение в поведении, особенно если он наблюдает за ним из года в год. Зачастую такой ученик начинает мешать проводить уроки, его поведение выбивается из общей колеи, бывает, что он неадекватно себя ведет, засыпает либо слишком возбужден, истеричен, агрессивен. Педагоги это замечают сразу. Через какое-то время этот школьник попадает к психологу, и если тот считает, что ребенку нужна консультация врача-нарколога, он, безусловно, родителям об этом говорит. Эта система существует давно, она отлажена, минус только в том, что школы и другие образовательные учреждения склонны скрывать данное общественное явление от других учащихся, от других родителей, от руководства департамента образования для того, чтобы это не повлекло за собой дополнительных разбирательств и лишения каких-то премий. Эта проблема неискоренима, и она зачастую мешает адекватной профилактике», - заявил эксперт.

Согласно действующему законодательству российских школьников тестируют на наркотики в добровольном порядке. Дети 16–17 лет вправе самостоятельно решать, проходить им такой тест или нет. Школьников помладше могут тестировать только с согласия родителей.