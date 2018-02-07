Высылку северокорейских мигрантов из РФ посчитали самоуправством

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Эксперт в эфире НСН раскритиковал действия некоторых властей регионов, которые высылают рабочих из КНДР.

В некоторых российских регионов начали высылать рабочих, которые приехали из Северной Кореи. За этим решением стоят губернаторы этих субъектов РФ. Об этом рассказал посол России в КНДР Александр Мацегора. По его словам, запрет на использование рабочей силы ударит по экономике страны, однако это не помещает Москве выполнить решение Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в эфире НСН посчитал такие действия властей самоуправством.

«Высылка людей – это самоуправство, потому что указа президента по поводу выполнения резолюции Совбеза ООН пока нет. Минтруда не имеет права без указа президента реализовывать какие-либо международные документы. А в резолюции Совбеза сказано, что северокорейские работники могут работать у нас до конца 2019 года. Это было сделано по нашему настоянию», - возмутился эксперт по Корее.

По словам Ким Ен Уна, представители КНДР будут удивляться начавшейся высылке рабочих с территории РФ.

«Они сильно не будут нас ругать. Но во время встреч с нашими дипломатами будут говорить: “Как же это так”? Это грубейшее нарушение порядка выполнения решений международных организаций», - считает собеседник НСН.

Напомним, 22 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН принял решение об ужесточении санкций против КНДР. Ограничения в частности коснулись рабочих из Северной Кореи, которые должны быть высланы, сообщает Ura.ru. Стоит отметить, что в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин ратифицировал санкции Совбеза ООН против КНДР, которые были приняты ещё в 2016 году. Согласно документу, депортации подвергаются только граждане Северной Кореи, которые работают на банки и финансовые организации республики.