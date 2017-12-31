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Общество

Высоцкий призвал россиян придерживаться любви в новом году

31 Декабря 2017 в 09:00
Высоцкий призвал россиян придерживаться любви в новом году
Никита Высоцкий поздравил россиян с Новым годом в эфире НСН.

Руководитель Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, актёр и режиссёр Никита Высоцкий в эфире НСН пожелал россиянам в новом году держаться веры.

«Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я верю, что в Новом году все будет хорошо, но знаю, что хорошо не будет. Я желаю всем держаться веры в новом году, а не знания. Мы любим наших близких, друзей, детей, страну, кино, спортсменов. Давайте придерживаться нашей любви. С Новым годом!» - поздравил россиян Высоцкий.

Ранее актер рассказал, что всегда открывает перед Новым годом окно, чтобы выпустить все старый год.

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