Вырванные ногти, дубинки и унижения. В СПЧ рассказали о пытках в колониях

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В эфире НСН Александр Брод заявил, что намерен подключиться к проверкам по факту видео с избиением заключенного в колонии Ярославской области.

Управление ФСИН по Ярославской области приступило к проверке инцидента с издевательством над заключенным одной из местных колоний, сообщает «Интерфакс». Десятиминутное видео изощренных пыток ранее распространила в сети «Новая газета». На кадрах сотрудники ярославской исправительной колонии №1 жестоко избивают заключенного Евгения Макарова дубинками, выливая ему на голову ведра с водой. По данным газеты, инцидент, произошел в колонии еще 29 июня 2017 года.

В эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил, что обратится к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину, чтобы он взял ситуацию на контроль.

«Поскольку видео появилось, необходимо реагировать на него. Должна общественно-наблюдательная комиссия посетить это учреждение, нужно обратиться в прокуратуру, следственные органы. Естественно, будет возбуждено уголовное дело. Я со своей стороны переговорю с уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным, попрошу его так же подключиться. В Ярославской области ранее уже были жалобы на избиения в одной из колоний. Тогда он также подключался, выезжал на место, встречался с руководством учреждения, проводилась проверка», - сказал Брод.

Пытки в российских колониях, к сожалению, стали типичным явлением, так как руководство учреждений уверено в своей безнаказанности, отметил правозащитник и привел в пример инцидент в Тульской области.

«В свое время мы занимались делом осужденного в колонии в Тульской области, где были жесточайшие пытки – заключенному вырвали ногти. Аминистрация колонии всячески замалчивала эту ситуацию, вплоть до абсурдных гипотез, что это якобы заболевание было у человека и ногти сами отпали. В результате мы с адвокатами дошли до Европейского суда по правам человека. Были подтверждены эти пытки, и в пользу осужденного было принято судебное решение о взыскании с колонии средств. Долго исполнение решения тянулось, но частично выплаты были, - рассказал собеседник НСН. – Проблема в закрытости учреждений ФСИН. Руководство учреждений по-прежнему уверено в своей безнаказанности. Дела не возбуждаются, потому что срабатывает корпоративная преступная халатная связка следственных органов и управлений структуры Федеральной службы исполнения наказаний. Общественники должны продолжать добиваться справедливости, обращаться в органы прокуратуры, следствия, обжаловать эти действия. Только такими методами можно добиться германизации этой системы».

Напомним, в апреле 2017 года Евгений Макаров, Руслан Вахапов и фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих сообщили об избиении в колонии, сообщает Ura.ru. По их словам это произошло во время обыска, предположительно, организованного сотрудниками спецназа управления ФСИН. Они открыли камеры и приказали заключенным бежать на выход, а тех, кто отказывался, били дубинками.