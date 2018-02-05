«Выбрали легенду, и она не подвела!»: «АвтоВаз» - о кругосветке на «копейке»

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Руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в эфире НСН заявил, что, несмотря на любовь к «копейке» и её надёжность, наладить её даже ограниченный выпуск будет невозможно.

Два чеха совершили кругосветный автопробег на строй советской «копейке». Как пишет РИА Новости, Филипп Вогел и Петр Явурек купили автомобиле ВАЗ-2101 1975 года выпуска по объявлению за 15 тысяч крон. Перед тем, как отправится в путешествие, мужчины в течение нескольких месяцев приводили автомобиль в порядок: модернизировали его и готовили к пробегу в десятки тысяч километров. Источник отмечает, что за 10 месяцев чехи преодолели 56 тысяч километров, посетили более 30 стран и на четырех континентах.

Руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в эфире НСН заявил, что очень рад, что жители Чехии выбрали автомобиль, который у нас в стране стал легендой.

«Он ещё раз доказал свою надёжность. Но мы не стоим на месте. Сейчас "АвтоВАЗ" выпускает более современные, надежные и безопасные автомобили», - отметил собеседник НСН.

При этом Сергей Ильинский добавил, что, несмотря на «выносливость» «копейки» и любовь к этой модели, вряд ли получится устроить ограниченный выпуск автомобиля, даже для фанатов.

«Сегодня в России есть чёткие требования, которые связаны с тем, какими должны выпускаться новые автомобили. Это касается и безопасности, и экологичности, и всех остальных параметров. В настоящее время автомобили на несколько порядков безопаснее и дружелюбнее, экономичнее и экологичнее. В такой ситуации просто взять и выпустить ограниченную партию старого автомобиля, с одной стороны, противозаконно. А с другой, экономически необоснованно», - резюмировал эксперт.

Добавим, путешественники из Чехии, которые отправились в кругосветку на «копейке», в некоторых странах всё же столкнулись с трудностями. К примеру, при въезде в США у них возникли сложности «бюрократического характера», а в Латинской Америке чехи стали участниками двух ДТП. Кроме этого, мужчины сообщили о своих особых достижениях: пассажиры «копейки» заявили, что испытывают гордость от того, что им удалось преодолеть легендарную дорогу Pamir Highway в Таджикистане.