Второй за неделю: За Абызовым — Ишаев

Виктор Ишаев

Экс-министр по развитию Дальнего Востока, бывший полпред президента в ДВФО, бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве по обвинению в крупном мошенничестве.

Одновременно стало известно о волне обысков, которые прошли как в органах власти региона, который он когда-то возглавлял, так и по целому ряду других адресов. Как следует из сообщения Следственного комитета РФ, против Ишаева и «иных лиц» возбуждено уголовное дело в связи с хищением мошенническим путем денежных средств компании «Роснефть». По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента компании, заключил договоры аренды помещения для нужд представительства «Роснефти» с принадлежащей ему коммерческой организацией по завышенной стоимости. В рамках этого же дела задержан и глава ликвидируемого представительства «Роснефти» на Дальнем Востоке Геннадий Кондратов.

Историей с «поживой» за счет «Роснефти» обвинение против бывшего хабаровского губернатора, по всей вероятности, не ограничится. Виктору Ишаеву могут инкриминировать еще и аферы с лесом, а там речь идет о миллиардах рублей. Одновременно с задержанием Ишаева в Москве в здании краевого правительства в Хабаровске пришли сотрудники ФСБ. Их интересовало рабочее место зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. По словам пресс-секретаря нынешнего губернатора Хабаровского края, которые приводит «Лента.ру», обыски связаны с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли.

Виктор Ишаев долгое время считался одним из самых влиятельных политиков на Дальнем Востоке. Губернатором Хабаровского края он стал еще в 1991-м году по указу президента Ельцина. Регионом он руководил 18 лет, после чего сферой его ответственности в качестве полпреда президента стал уже целый Дальневосточный федеральный округ. А с 2012 года пост полпреда Ишаев совмещал с должностью министра по развитию Дальнего Востока. До 2013, когда Владимир Путин освободил его от всех этих обязанностей. С тех пор и до 2018 года Виктор Ишаев занимал пост вице-президента «Роснефти», курируя дальневосточное направление деятельности компании.

Сейчас «патриарху дальневосточной политики» 70 лет. Возможно, именно этим обусловлен гуманизм следственных органов, которые просили суд отправить Виктора Ишаева под домашний арест.

Всеволод Нерознак