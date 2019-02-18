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Общество

Всё лето без воды. Смогут ли регионы сократить сроки летней профилактики

18 Февраля 2019 в 09:45
Всё лето без воды. Смогут ли регионы сократить сроки летней профилактики
В НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» рассказали НСН, что нужно сначала провести модернизацию труб и оборудования.

Отключение горячей воды в квартирах россиян во время летних опрессовок хотят сократить с двух недель до трех дней. Об этом во время Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис. По его словам, это станет возможным благодаря новым технологиям, пишут «Известия». Чибис также сообщил, что эксперимент по сокращению сроков опрессовки в 2018 году прошел в трех российских городах и был признан успешным.

Прежде чем сокращать период отключения горячей воды до трех дней с помощью новых технологий, необходимо привести всю коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние, заявила НСН исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» (слушайте аудио).

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«Во-первых, к сожалению, у нас очень высокий износ сетей. Многие регионы не укладываются даже в отведенные, в том числе СанПиНом сроки (две недели), для того, чтобы привести в нормативное состояние те же самые трубы, источники тепла и так далее. У нас действительно довольно много жалоб в НП “ЖКХ контроль”, касающихся того, что люди все лето сидят без горячей воды, например. Мне кажется, что прежде чем начинать осуществлять цифровизацию на сетях, необходимо произвести масштабную модернизацию и всю коммунальную инфраструктуру привести в хотя бы нормативное состояние», — сказала она.

Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил НСН, что для финансирования замены лифтов в регионах необходимо привлечь федеральный бюджет.
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