Всё лето без воды. Смогут ли регионы сократить сроки летней профилактики

В НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» рассказали НСН, что нужно сначала провести модернизацию труб и оборудования.

Отключение горячей воды в квартирах россиян во время летних опрессовок хотят сократить с двух недель до трех дней. Об этом во время Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис. По его словам, это станет возможным благодаря новым технологиям, пишут «Известия». Чибис также сообщил, что эксперимент по сокращению сроков опрессовки в 2018 году прошел в трех российских городах и был признан успешным.

Прежде чем сокращать период отключения горячей воды до трех дней с помощью новых технологий, необходимо привести всю коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние, заявила НСН исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ контроль”» (слушайте аудио).