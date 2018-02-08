ВШЭ: Отказ от объяснения мотивов судей противоречит правосудию

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Федеральный судья в отставке, профессор ВШЭ Сергей Пашин в эфире НСН напомнил, что основное в процессе – это правосудие, а не удобство судейских чиновников.

Российских судей могут освободить от объяснения своих мотивов при принятии решений. Как пишет «Коммерсант», с таким предложением выступил Верховный суд (ВС) России. Источник отмечает, что законопроект, который разрешает судьям по целому ряду дел принимать решения, никак их не мотивируя, уже поступил в Госдуму. Документ предлагает оптимизировать процессуальные нормы при рассмотрении гражданских дел, а также при арбитражных и административных спорах. В Верховном суде подчеркнули, что мотивировочная часть должна сохраниться только для дел, связанных с защитой прав детей, выселением граждан, банкротствами и корпоративными спорами.

Федеральный судья в отставке, профессор НИУ ВШЭ Сергей Пашин в эфире НСН заявил, что с процессуальной и правовой точек зрения эта инициатива, негативно скажется на участниках процесса и возможности обжаловать решение суда.

«Эта мера затрудняет возможность обжалования для граждан. Она оправдана в организационном, техническом смысле. А с точки зрения – процессуальной и правовой – это, конечно, нарушение прав человека. В частности, право знать по каким мотивам судья отклонил его иск или решил дело против него, как против ответчика», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт напомнил, что основное в процессе – это правосудие, а не удобство судейских чиновников: в мантиях они или нет.

«Поэтому организационные вещи должны подстраиваться под процессуальные, а не наоборот. У нас, к сожалению, логика другая», - резюмировал он.

Между тем, в Верховном суде отметили, что с 2014-го по 2016 год апелляции по гражданским и арбитражным спорам подавались только на 11,5% вердиктов. Из этого количества только 2% судейских решений были отменены или изменены. В ВС полагают, что это говорит о «высокой стабильности судебного решения как акта правосудия.