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Общество

Врачи предупредили о новой вспышке свиного гриппа

12 Января 2018 в 09:09

Врачи предупредили о новой вспышке свиного гриппа. Особенно тщательно, по мнению медиков, к нынешней эпидемии стоит подготовиться людям старше 50 лет, детям до пяти лет, тем, кто испытывает проблемы с сердцем или легкими. 

Меж тем, эпидемии обычного гриппа в России пока наблюдается, зафиксированы лишь единичные случаи. Помогла вакцинация.  Медики полагают, что, например, подъем заболеваемости в Центральной России, в Курской области, будет зафиксирован ближе к концу января, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

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