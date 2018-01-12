Врачи предупредили о новой вспышке свиного гриппа. Особенно тщательно, по мнению медиков, к нынешней эпидемии стоит подготовиться людям старше 50 лет, детям до пяти лет, тем, кто испытывает проблемы с сердцем или легкими.

Меж тем, эпидемии обычного гриппа в России пока наблюдается, зафиксированы лишь единичные случаи. Помогла вакцинация. Медики полагают, что, например, подъем заболеваемости в Центральной России, в Курской области, будет зафиксирован ближе к концу января, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.