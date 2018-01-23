Психиатр назвал компьютерные игры основными провокаторами жестокости среди детей

В эфире НСН Александр Федорович рассказал о влиянии виртуальной реальности на сознание ребенка.

Компьютерные игры с элементами агрессии формируют сознание детей и провоцируют на жестокость в реальной жизни. Об этом заявил врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Последний звонок. Почему российские школы захлестнул террор?» во вторник, 23 января.



По словам специалиста, довольно сложно выявить людей, которые могут совершить те или иные правонарушения. Но если ребенок проводит за компьютером больше 12 часов в сутки и играет в игры со сценами жестокости, родителям стоит задуматься и обратить на это внимание. «Ребенок через компьютерную игру формируют свой образ, - отметил Федорович. - Агрессивная стрелялка или стратегическая игра - из этого можно получить представление, каков его взгляд на жизнь».

По словам психиатра, игра - не причина, а провокатор поведения. «В игре он формирует свой опыт взаимоотношения с окружающим миром», - подчеркнул специалист.

Он обратил внимание на необходимость профилактики такого рода преступлений. «Профилактика – это основа, - подчеркнул Федорович. - Вопрос контроля за контентом провайдеров - это то, что позволяет провести контроль за подготовкой преступления». По его словам, необходимо модерировать страницы подростков, которые состоят в группах, пропагандирующих насилие. «Соцсети один из очень мощных механизмов по профилактике подобных печальных событий», - считает психиатр.

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.

Напомним, правоохранительными органами выдвигались версии о взаимосвязи между нападениями на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, а также о негативном влиянии групп в соцсетях, которые распространяют информацию о массовом убийстве в американской школе Колумбайн в 1999 году и призывают к насилию. В Роскомнадзоре сообщили о блокировке таких групп.