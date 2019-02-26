Врач: Лишние психиатры России не нужны

Эксперт заявил в эфире НСН заявил, что с укомплектованностью врачами-психиатрами в России все хорошо



Эксперты подсчитали, сколько психиатров приходится на 100 тысяч человек в той или иной стране, сообщает The Spectator Index. В России, например, таких специалистов 11, а в Нидерландах на 100 тысяч граждан приходится 20 психиатров.



Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН заявил, что в России более чем достаточно психиатров.

«В России все идеально. То, что наша страна где-то посередине, наверное, это хорошо. Все желающие могут психиатрическую помощь получить, а лишние специалисты не нужны, так как это приведет к какой-то конкуренции. Мы в этом смысле универсальны», - заявил собеседник НСН.

При этом Федорович пожаловался на размытую формулировку рейтинга.

«Нет вводных о том, считали ли частнопрактикующих врачей, сотрудников стационара, сотрудников ПНД, входили ли в учет те люди, которые имеют психиатрическое образование, но работают психотерапевтами. Здесь могут быть некоторые разночтения, поэтому Северная Америка дает больше, потому что они учитывают психотерапевтов, имеющих психиатрическое образование», - сказал эксперт.

Большим количеством психиатров по сравнению с Россией могут также похвастаться Германия (15,2 на 100 тысяч человек), Великобритания (14,6), Франция (14,1), Канада (13,4) и США (12,4). Наименьший показатель исследователи обнаружили в Нигерии. Там всего 0,1 психиатр на 100 тысяч человек, то есть 1 специалист на миллион людей.