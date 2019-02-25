Врач-инфекционист призвал людей не заниматься самолечением

Эксперт в эфире НСН указал, что своевременная профилактика и обращение к специалистам помогут справиться с инфекцией.

В Оренбургской области были зарегистрированы три летальных случая от гриппа и его осложнений. Погибли один взрослый и двое детей. Основными причинами смерти стали тяжёлое, молниеносное течение болезни, позднее обращение за медицинской помощью и самолечение.



Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН призвал людей не бояться инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью.

«В нашей стране складывается такая ситуация, когда очень многие люди занимаются самолечением. По неофициальным данным в период подъема заболеваемости сезонными инфекциями, в частности гриппа и ОРВИ, процент самолечения в некоторых регионах достигает до 60 процентов. А это уже критическая цифра. Люди самостоятельно, без назначения врача решают, какие принимать препараты», - подчеркнул врач.

Как заявил Викулов, очень часто такие решения приводят к тому, что применение лекарств является некорректным и неправильным.

«Это упущенное время. И когда люди все-таки обращаются за медицинской помощью, у них развиваются осложнения, порой они могут обращаться в критическом состоянии, когда требуется срочная госпитализация. Вирусные инфекции, особенно гриппозная инфекция, коварны тем, что могут поражать даже человека с нормальной имунной системой», - сказал эксперт.

Врач напомнил, что ежегодно в мире от гриппа погибают от 250 до 700 тысяч людей на планете. «Грипп и ОРВИ занимают первое место в структуре причин смертности всех инфекций, известных на нашей планете. Именно поэтому крайне важно своевременно подготовиться к эпидемическому сезону. Желательно начинать принимать препараты после консультаций врача специалиста, который решает для конкретного пациента, что ему нужно и какая должна быть стартовая терапия. Это может быть вирусная инфекция, может быть вирусно-бактериальная, может быть совершенно разные причины», - указал Викулов.

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день циркулирует несколько штаммов вируса, но не стоит их опасаться. «Циркулируют штаммы вирусов гриппа А и В. У нас в России создана вакцина, в частности четырехвалентная, которая покрывает полностью все эти четыре штамма: два подтипа вируса гриппа А и два подтипа вируса гриппа В на весь эпидемический период. Вакцина ежегодно обновляется с учетом актуального штаммового состава», - сказал он.

Комментируя молниеносное течение болезни пациентов из Оренбургской области, Викулов отметил, что в целом летальность от гриппа не такая высокая, как при птичьем гриппе, однако высоко патогенные вирусы гриппа могут представлять серьезную угрозу. Так, при гриппе может развиваться вирусная пневмония, также называемая летальной пневмонией.

«Из этого названия вытекает суть заболевания. Может быть молниеносное течение с развитием самого неблагоприятного исхода в течение первых 72 часов от начала проявления заболевания, - сказал эксперт. - Помимо самих вирусов имеет значение еще и генетический фактор, определенное состояние имунной системы. Если человек находится в группе риска, если у него исходно низкие показатели имунного статуса, слабая сопротивляемость, он может серьезным образом заболеть и иметь неблагоприятное течение, токсические формы гриппа. Которые могут, если не принять соответствующих правильных мер, связанных с приемом противовирусных препаратов, и вакцинации, привести к гибели. В первую очередь в группе риска маленькие дети, беременные женщины и лица старше 65 лет», - заключил эксперт.

В Минздраве в очередной раз напомнили гражданам о недопустимости самолечения, учитывая особенности вирусной инфекции и тяжесть ее осложнений.