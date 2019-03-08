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Общество

Врач-геронтолог: Просмотр телевизора вреден в любом возрасте

8 Марта 2019 в 19:11

Врач-геронтолог Юрий Конев заявил НСН, что британские ученые доказывают прописные истины.

Просмотр телевизора более трех часов подряд приводит к ухудшению когнитивных способностей людей старшего возраста. К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона, пишет газета The Daily Telegraph.

Британские ученые в течение шести лет наблюдали за более 3,6 тысячи участников эксперимента старше 50 лет. Исследователи пришли к выводу, что после просмотра телевизора более трех часов у пожилых людей отмечалось ухудшение вербальной памяти на 8-10 процентов. У тех, кто проводил меньше времени перед телеэкраном, она снизилась на 4-5 процентов.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в интервью НСН отметил, что подобные исследования касаются давно известных фактов, истина которых установлена.

«Все эти исследователи берут известные факты, создают научную тему и просто несколько лет получают деньги. Ничего нового не открывают. Вот и вся исследовательская деятельность», - скептически отметил геронтолог.

Он заявил, что человек в пожилом возрасте плохо определяет, что ему можно смотреть, а что – не стоит.

«Пожилой человек в силу когнитивного дефицита не может дифференцировать, что смотреть, что - нет. Особенно страшно фоновое прослушивание политических программ и различных «мыльных» шоу, основанных на личных дрязгах и сплетнях. Они популярны, потому что люди не хотят думать. Умственная жвачка заменяет мыслительный процесс – развивается когнитивный диссонанс. Не случайно люди называют телевизор «зомбо-ящиком»! Телевидение вообще не полезно для любого возраста», - убежден профессор.

Юрий Конев отметил и другие факторы просмотра телевизора, которые отрицательно влияют на здоровье человека в целом.

«Нахождение в сидячей позе тоже негативно сказывается на физическом состоянии. Лучше пойти прогуляться. Избыточные сосудистые реакции закономерны как ответ на электромагнитное излучение телевизора», - заявил ученый.

По мнению эксперта, можно недолгое время смотреть просветительские и научно-популярные программы, которые заставляют мозг работать.

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