Возврат в 90-е. Педагог об избиении учительницы осетинским депутатом

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Евгений Ямбург обратил внимание НСН на то, что беззаконие происходит не только в среде педагогов, но и во всём российском обществе.

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у школьников. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, родители и сотрудники школы № 4 в Ардоне обратились в правоохранительные органы с жалобой на местного парламентария, напавшего на учительницу. По их словам, народный избранник ворвался в класс, начал избивать педагога, а потом за волосы поволок её к директору. Отмечается, что поводом послужила якобы жалоба племянницы парламентария на учителя, оставившего её после уроков для разъяснительной беседы.

Подобные случаи стали не редкостью в последнее время, притом, не только в преподавательской среде, но и в других сферах общественной жизни. Об этом в эфирезаявил. Более того, по его словам, поражает безнаказанность таких вопиющих случаев.

«У нас все профессии стали опасны в нашей больной стране. А профессия медика не опасна? Журналистов не убивают? А я вам скажу другое: эта мразь, прапорщик, избивший учительницу в Петербурге, потому что ему там что-то показалось, он ведь условно получил (речь идёт о резонансном случае в 2010-м году избиения учительницы на глазах учеников отцом одной из учащихся, бывшим полицейским Андреем Петровым. Он получил четыре месяца колонии-поселения, при этом обвинение в нанесении телесных повреждений было судом снято, — прим. НСН). Это как? Мы блогеров будем сажать за перепосты, а откровенное хамьё будем спасать. Это не вопрос к школе, это вопрос к больному обществу», — резюмировал Ямбург.

По его словам, сейчас в обществе происходит возврат в 90-е, когда такие истории происходили сплошь и рядом. Единственное невыгодное отличие, по мнению педагога, в том, что тогда за самоуправство можно было поплатиться службой.

«Обстановка везде очень разная. И школы разные. У меня была подобная ситуация. Но на дворе было начало 1991-го года. И в школу ворвался со взводом солдат пьяный прапорщик с боевым оружием, блокировал школу. Я думал, я его порву просто. Как говорится, бог спас. Был очень тяжёлый разговор, но я позвонил, я прошу прощения, депутату Госдумы. Тот дозвонился министру обороны, и этого идиота привели ко мне извиняться. Я говорю: не передо мной, перед всем педагогическим составом, вы унизили всех. Его не только сняли с работы, выгнали к чёртовой бабушке, но история получила широкую общественную огласку. Меры были приняты. Но это был 91-й год. Мы возвращаемся опять к какой-то дикости, поэтому тут вопрос не в учителях, а в том, что распоясались люди, считающие себя сливками общества. Но сливки, это то, что всплывает наверх, и в народе это называется по-другому», — заметил Ямбург.

Добавим, на данный момент официальных комментариев правоохранителей нет. О депутате, избившем учительницу, известно, что это Василий Гогичашвили. Спустя некоторое время после того, как инцидент попал во внимание прессы, парламентарий объявил о досрочном сложении полномочий. Видеообрщение опубликовал информационный сайт «ОСнова». По словам депутата, его травля началась с тех пор, как он стал народным избранником. Что касается инцидента, Гогичашвили утверждает, что никакого избиения не было.