Возвращение 90-х. Бедность толкает Россию в демографическую яму

Член Общественной палаты Георгий Федоров объяснил в эфире НСН причины снижения рождаемости в России.

Уровень рождаемости в России за 10 месяцев упал по сравнению с прошлым годом на 5,2%. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. За это время в стране родилось 1,21 миллиона детей. За такой же отрезок прошлого года на свет появились 1,27 миллиона новорожденных.

При этом увеличилось число умерших за тот же период. Это показатель составил 1,383 миллиона человек против 1,377 миллиона в 2017 году. Таким образом, естественная убыль населения превысила 173 тысячи человек в противоположность 106 тысячам годом ранее.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Георгий Федоров в эфире НСН связал снижение рождаемости с ухудшения экономической ситуации в стране.

«У нас 4 года подряд абсолютные доходы населения падают, несмотря на рост заработной платы. Ухудшение социального положения, нестабильность, перераспределение рынка труда, закредитованность населения, падение покупательной способности – все эти экономические беды приводят опять к тому, что люди начинают бояться за будущее. Соответственно граждане опасаются рожать. К сожалению, особенно это касается центральной России, потому что в кавказских республиках другая ситуация. Такое положение дел снижает рождаемость, даже при правильных и позитивных мерах, принимаемых государством, например, если говорить о материнском капитале», подчеркнул собеседник НСН.

Ещё одним фактором, который тормозит рождаемость, по мнению эксперта, стало закручивание государством финансовых гаек.

«Речь идёт об атаке на социальные права самозанятых, ужесточение фискальной политики. Всё это приводит к сворачиванию малого и среднего бизнеса. Даже официально у нас 20 миллионов человек находятся за чертой бедности. С тех пор, как эта цифра была определена, неформально она увеличилась до 30 миллионов. Совокупность этих факторов заставляет россиян бояться будущего», - отметил Федоров.

Эксперт также скептически относится к возможности изменения к лучшему ситуации с рождаемостью в России в ближайшей перспективе:

«Демографическая яма неизбежна и мы будем потихонечку туда сползать, может быть и не такими темпами, как в 90-е годы. Тогда вообще была разруха, люди не рожали, детские сады опустели. Однако в наше время негативная тенденция вновь наметилась, и это - неоспоримый факт».

Росстат также констатирует снижение числа браков, заключённых в январе-сентябре 2018 года. Свои отношения официально оформили 758 тысяч граждан России, что на 8% меньше, чем годом ранее. Число разводов, напротив, выросло на 700 - до 452 тысяч.