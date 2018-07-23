Возросшую страсть москвичей к машинам премиум-класса связали с экономикой России

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН связал показатели покупок люксовых машин с состоянием экономики России.

За первые пять месяцев 2018 года в Москве купили на 8% больше автомобилей премиум-класса, чем за аналогичный период 2017 года. Так, с января по май в столице было куплено 19,5 тысяч «люксовых» моделей транспортных средств, сообщает RT со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Как говорится в исследовании, всё больше москвичей считают, что машина должна быть не только надёжной и практичной, но и относиться к премиум-классу.

в эфирене увидел ничего экстраординарного в этих цифрах

«Они всегда их покупали. Что касается автомобилей премиум-класса, на их продаже не сказывается ни кризис, ни какие-то иные явления. Их продажи держатся примерно на одном уровне. Тут мы видим небольшой плюс. Наверное, он связан с тем, что экономика России последний год показывает рост (пусть и небольшой), поэтому появляется уверенность в стабильности ситуации. Соответственно, те люди, которые откладывали покупку автомобиля в течение прошлого года, в этом году решились на серьёзную покупку. Ничего экстраординарного в этом нет», - подчеркнул автоэксперт.

Стоит отметить, что чаще всего среди премиум-автомобилей жители столицы покупают автомобили марки Mersedes, BMW и Audi, сообщают Argumenti.ru . Напомним, ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2018 года было куплено 44 тысячи машин премиум-класса. Среди регионов лидером по покупке транспортных средств данного сегмента является Москва.