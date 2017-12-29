Воробьёв рассказал о реформах в медицине в Подмосковье

В этом году медицинская отрасль Подмосковья прошла большую реформацию. Об этом, подводя итоги 2017-го, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он упомянул новые центры материнства и детства, которые открылись в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Коломне, Щелково, Раменском.

Сейчас эти учреждения оснащены современным оборудованием и обеспечивают высокий уровень качества предоставляемых медицинских услуг. Глава Подмосковья отметил необходимость продолжать двигаться в этом направлении. Главная задача на 2018-ый, чтобы все центры работали на полную мощность, - сказал Андрей Воробьев.