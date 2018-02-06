Волынец: За попытку «заморозить» якутских детей должна ответить местная власть

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В эфире НСН председатель Национального родительского комитета назвала недопустимым проведение уроков в школах при температуре ниже +18°С.

В Якутии в Нюрбинском районе после сообщений о занятиях в школах при низких температурах возбуждены административные дела в отношении директоров шести учебных заведений. Как выяснилось, дети находились в классах при температуре +9°С …+15°С вместо положенных +18°С... +22 °С. Многие школьники заболели после уроков в холодных помещениях.



Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала недопустимыми такие условия для занятий в школах и подчеркнула, что ответственность должны понести не только директора школ, но и представители местной администрации.

«Ответственность должны разделить руководители школы вместе с местным руководством. Не директор перекрывает вентиль отопления, который снижает температуру, - отметила Волынец. - У нас очень много территорий в России, которые находятся в зоне холода, как Якутия, например. Одно дело - прописанные регламенты, которых все придерживаются. Другое дело – элементарный здравый смысл. Конечно же, когда температура в классах +9°С, особенно если это младшая школа, это недопустимо. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. Они должны учиться в нормальных условиях. Если в Республике не в состоянии обеспечить эти условия, то дети должны перейти, либо на домашнее обучение, на время сильных заморозков, либо в учебе должен быть перерыв».

При этом важно, чтобы не пострадали учителя, считает Волынец, так как не они принимают решения об отмене занятий.

«Учитель находится между двух огней: с одной стороны на него давят родители, с другой стороны – руководство школы. Если бы учитель единолично принял решение об отмене занятий, он мог бы подвергнуться административному взысканию. Поэтому учителей наказывать не надо. Ответственность должны разделить руководители школ вместе с местным руководством», - убеждена председатель Национального родительского комитета.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, а также потребовала от главы Нюрбинского района выделить средства для принятия мер по нормализации температуры в школах, пишут «Известия». По данным синоптиков, сейчас в Нюрбинском районе около -40°С.

Накануне, 5 февраля, школьникам в Москве разрешили не приходить на занятия из-за неблагоприятных погодных условий.



