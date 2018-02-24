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Общество

Волынец назвала популизмом предложение Жириновского отменить двойки

24 Февраля 2018 в 10:04
Волынец назвала популизмом предложение Жириновского отменить двойки
РИА Новости

Председатель НРК Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что системе образования нужны системные изменения, а не популистские заявления.

Отмена двоек в школьной системе оценок никак не улучшит получение знаний детьми и не убережет их от стрессов, связанных с ЕГЭ. Такое мнение высказала в эфире НСН председатель НРК Ирина Волынец.

Предложение по отмене в школах двоек и отчислений за неуспеваемость ранее высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик считает, что расстрелы в американских школах связаны именно с такими мерами в отношении учеников.

«Наибольше количество психических и психологических проблем детей связаны со сдачей экзаменов, а именно с ЕГЭ. У нас сегодня все образование заточено под получение наивысшего бала ЕГЭ и мало кого волнуют истинные знания, разносторонние и глубокие. Что касается отмены двоек, то эта инициатива не является новой. Такие предложения были и раньше. Но нельзя забывать, что у учителя нет иных форм оценки знаний ребенка, кроме как поставить ему тот или иной балл», - сказала НСН Ирина Волынец.

Она отметила, что с исключением из школы вопрос тоже не стоит остро - сейчас этой меры воздействия нет.

«Кроме того, сегодня школьников не оставляют на второй год, может быть за каким-то редким исключением. Неспособных учеников – двоечников и троечников, - не берут в 10-11 классы, то есть школы избавляются от них после 9 класса. Что будет дальше с этими детьми – мало кого волнует. Для родителей это становится большой головной болью, особенно, если ребенок не определился с профессией, потому что ПТУ предполагает получение уже профессионального образования», - считает собеседница агентства.

С Жириновским Волынец согласна только в одном: изменения в системе образования необходимы.

«Отмена двоек вряд ли даст нам улучшение знаний, а изменение всей системы образования, начиная от изменения функции школы, возвращения в школу воспитательной функции, которая сегодня с нее снята, это, наверное, будет полезно. Такие системные изменения нужны, но вряд ли стоит сводить их к таким популистским заявлениям, как отмена двоек и отмена второго года», - заключила Ирина Волынец.

В российских школах с начала года произошло три резонансных ЧП. В Перми в результате драки с поножовщиной 15 человек. В Улан-Удэ семь человек получили травмы при нападении ученика 9 класса. В Калужской области пострадал один школьник, на которого с кухонным ножом напал одноклассник.

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