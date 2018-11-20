Военный эксперт: ЧВК и наёмничество надо различать

Неожиданный поворот обрела дискуссия о так называемых частных военных компаниях, которых де-юре в России не существует, но де-факто о них много говорят в том числе в контексте операции в Сирии.

Возвращение бойцов российских ЧВК на родину без их дальнейшей реабилитации может привести к дестабилизации обстановки в стране. Такое мнение представителя одной из общественных офицерских организаций приводит «Лента.ру». Проблема в том, что ввиду отсутствия у них правового статуса бойцы ЧВК не только не получают реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве, - указывает издание, напоминая, что ряд общественных и ветеранских организаций обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сведения, подчеркнул, что данная тема находится «больше в компетенции правоохранительных органов или Министерства обороны».

Частные военные компании в стране давно пора легализовать,- отметил в эфире НСН президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов. На них можно было бы возложить, в частности, охрану различных объектов, сопровождение грузов там, где им угрожает опасность со стороны каких-либо незаконных вооруженных формирований и где по ряду причин это не может взять на себя регулярная армия. Такова общемировая практика, - подчеркнул эксперт. Владимир Прохватилов особо отметил, что следует четко разграничить определение частной военной компании и наемничества, которое законодательно запрещено.

«Собственно термин «наемники» означает незаконные военные формирования, которые за деньги где-то воюют. Вот, фильм «Дикие гуси» об этом. Чтобы сотрудники частных военных компаний еще и воевали, это уже другой вопрос, он не имеет отношения к узакониванию ЧВК или их запрету. Во всем мире я не знаю ведущей военной державы, у которой нет частных военной компаний. Без них просто экономическая деятельность, международное сотрудничество невозможно», - отметил эксперт.

Причину отсутствия легального статуса у ЧВК в России Владимир Прохватилов видит в конфликте интересов.

«Интересы военных противоречат интересам, возможно, каких-то корпораций, которые, возможно нефть, газ собираются разрабатывать, и говорят: а зачем бюджетные средства пойдут военным? Лучше дайте нам, мы организует ЧВК и сами себя будет охранять», - сказал Прохватилов.

Для легализации частных военных компаний в России нужны лишь здравый смысл и политическая воля, - заключил собеседник НСН.

Всеволод Нерознак