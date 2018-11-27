Водолацкий: Сделан первый шаг к объединению всех казаков

Верховный атаман Союза казаков, воинов России и зарубежья, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал НСН, к чему нужно стремиться в создании новой единой структуры для казачества.

Учредительный круг казачьего общества прошёл в Храме Христа Спасителя. В его ходе было утверждено создание Всероссийского казачьего общества, решение об этом приняли представители одиннадцати реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви, сообщает ТАСС.

Верховный атаман Союза казаков, воинов России и зарубежья, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что это стало лишь первым шагом на пути объединения всех казаков.

«Эта работа ведётся с 2008 года. И вот сейчас подготовлены федеральным агентством по делам национальностей документы, проводятся мероприятия. Круг сегодня прошёл, устав принят, но это касается только 20% казаков России, которые находятся в государственном реестре. Моё мнение, что это лишь первый шаг по объединению всего казачества России в единую структуру, как это было у наших предков. К этому должно стремиться, в том числе, и руководство нашей страны. Потому что сегодня казаки играют огромную роль на исконно казачьих территориях, это наиболее профессиональная часть нашего гражданского общества. И должно быть изменено отношение ко всем казакам, независимо от того, в реестре он или общественный», — заявил Водолацкий.

Добавим, что в круге участвовали 500 делегатов от всех реестровых казачьих войск. Они проголосовали за создание общества единогласно, а также утвердили его устав и структуру.