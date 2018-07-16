Водолацкий опроверг получение казаками гранта в 33 миллиона

ФОТО: Виктор Водолацкий // НСН

Верховный атаман союза казачьих войск России и зарубежья заявил НСН, что новости о получении гранта Московским окружным казачьим обществом фейковые и направлены против организации.

Московское окружное казачье общество (МОКО) получило от департамента труда и социальной защиты населения Москвы грант в почти 33 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответ столичной прокуратуры депутату Госдумы Валерию Рашкину, который ранее направлял запрос в связи с действиями людей в казачьей форме на оппозиционной акции 5 мая. Отмечается, что средства направлены на профилактические мероприятия в городе среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также на оказание им помощи. Также в документе говорится, что казачьи формирования не привлекались для охраны общественного порядка властями столицы в день проведения митинга.

Однако верховный атаман союза казачьих войск России и зарубежья Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что впервые слышит о таком гранте. По его мнению, информация о нём была вброшена в прессу для дискредитации казачьего общества в глазах общественности.

«Я в первый раз слышу об этом гранте. Такого гранта нет. Если бы он был, я бы о нём, конечно, знал. Это чисто дискредитация с учётом многих факторов, которые сейчас складываются. На эту тему мы можем отдельно поговорить, но не сегодня», — заявил Водолацкий.

Напомним, что после оппозиционного митинга, прошедшего в ряде городов России накануне инаугурации президента, очевидцы событий заявляли, что на митинге были замечены люди в казачьей форме, которые избили нескольких активистов нагайками. Центральное казачье войско (ЦКВ) тогда вступилось за своих сотрудников и заявило, что ни в каких противоправных действиях они замечены не были. Как отмечает «Русская планета», по версии организации казаки шли на концерт «Московская весна», когда рядом начался несанкционированный митинг. Они вмешались, чтобы защитить граждан от действий митингующих, а также выразить свою гражданскую позицию.