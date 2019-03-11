Власти Магнитогорска восстанавливают дом, в котором нельзя жить

Пригодным для проживания признали поврежденный в самый канун нового года

взрывом газа дом в Магнитогорске, который президент

распорядился расселить полностью.

Как стало известно «Интерфаксу», такое решение было принято по итогам обследования дома местными специалистами. Речь идет о доме, в котором 31 декабря произошел взрыв газа, часть дома обрушилась, под ее руинами погибли 39 человек. Пресс-служба горадминистрации со ссылкой на экспертное заключение сообщает, что «конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания». Теперь городские власти ожидают заключения госэкспертизы. Оно будет готово 25 марта, и «если госэкспертиза утвердит заключение, выданное экспертной организацией, то будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории домов», на которые оказалось разделено единое прежде здание после демонтажа двух разрушенных при взрыве подъездов.

А теперь законный, как представляется, вопрос: а зачем? какой капремонт? Принципиальное решение о судьбе этого дома было принято давным-давно на уровне первого лица. Еще 16 января на совещании с членами правительства, в котором принимал участие и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Владимир Путин прямо поручил ему дом расселить.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 30 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Дом нужно расселить Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше 1 млрд, 1,3 млрд рублей, по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников: вас попрошу поддержать, попрошу федеральный бюджет, и с «Магниткой» (Магнитогорский металлургический комбинат - НСН) поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи», - отметил президент.

Чтобы не было двойных толкований, тогда же глава государства поручил губернатору с участием жителей города решить, что будет на месте поврежденного дома.

«Представьте, пожалуйста, ваши предложения по поводу того, что может быть сделано на этом месте: новое строительство или какой-то парк, еще что-то. Дом нужно расселить», - сказал Путин.

Заметим, ни о каком капремонте остатков дома и речи нет. Тогда повторно вопрос, а зачем? Зачем экспертизы, зачем «благоустройство дворовой территории», на которой должно развернуться новое строительство или будет разбит парк? Или ни того ни другого не будет?

Всеволод Нерознак