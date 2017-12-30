По данным новостного агрегатора СМИ2, самая популярная новость к этому часу – сообщение о том, что Владимир Путин поздравил лидеров мировых держав с наступающим Новым годом. В частности, в поздравлении, направленном американскому коллеге Дональду Трампу, российский президент отметил, что равноправие и взаимное уважение должны быть основой для развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, поздравления от Владимира Путина получили королева Великобритании Елизавета II и британский премьер-министр Тереза Мэй, а также канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, папа римскому Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министру Японии Синдзо Абэ и многие другие.