Владимир Путин поблагодарил Финляндию за святыни Валаама

Владимир Путин поблагодарил Финляндию за сохранение святынь Валаама. По его мнению, духовные ценности должны объединять народы двух стран. Как сообщается на сайте nsn.fm , президент назвал Финляндию «нашим добрым соседом» и подчеркнул, что без ее помощи Валаамский монастырь мог бы попросту прекратить свое существование.

Владимир Путин ответил на многие вопросы, связанные с религией и духовностью в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм "Валаам" 14 января будет показан телеканалом "Россия 1".