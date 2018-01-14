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Общество

Владимир Путин поблагодарил Финляндию за святыни Валаама

14 Января 2018 в 15:16
Владимир Путин поблагодарил Финляндию за святыни Валаама

Владимир Путин поблагодарил Финляндию за сохранение святынь Валаама. По его мнению, духовные ценности должны объединять народы двух стран. Как сообщается на сайте nsn.fm , президент назвал Финляндию «нашим добрым соседом» и подчеркнул, что без ее помощи Валаамский монастырь мог бы попросту прекратить свое существование. 

Владимир Путин ответил на многие вопросы, связанные с религией и духовностью в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм "Валаам" 14 января будет показан телеканалом "Россия 1".

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