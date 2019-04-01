Владимир Познер рассказал, где празднует юбилей

ФОТО: Владимир Познер // Сайт «Познер Online»

Телеведущий признался НСН, что праздник устроит за пределами России.

1 апреля, в День смеха, отмечает день рождения один из самых серьёзных журналистов России — Владимир Познер. В этом году у мэтра отечественного телевидения юбилей, 85 лет. О том, как будет отмечать это событие, Познер рассказал в эфире НСН.

«Поздравили очень многие, поэтому перечислить даже нет возможности. А праздновать я буду в Риме, куда улетаю завтра. А сегодня вечером зайдут совсем близкие люди, чокнуться, собственно говоря. А со мной праздник будет в Риме», — поделился телеведущий.

Владимир Познер получил широкую известность, благодаря телемостам между СССР и США, история которых началась в 80-е годы. Примечательно, что спустя много лет, он остаётся приверженцем идеи телемостов между странами, однако, в интервью ТАСС отмечает, что сегодня к этому шагу не готовы на Западе. «На мой взгляд, было бы полезно устроить пару телемостов с США и с Англией. Я знаю, что наши на это готовы, к сожалению, не готовы они. Всё-таки мост нуждается в двух опорах как минимум, поэтому сейчас это вряд ли возможно», — заметил юбиляр. Современному зрителю телеведущий знаком по своей передаче «Познер» на Первом канале, а также ряду документальных фильмов — «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс», «Их Италия» и другим.