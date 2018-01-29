Владельцев оружия обяжут носить спецжилеты и жетоны

Владельцы огнестрельного оружия будут обязаны носить специальные жилеты или жетоны. Это требование прописано в законопроекте, представленном на рассмотрение в Госдуму. Один из авторов документа депутат Олег Нилов пояснил, что сейчас в России насчитывается 8 миллионов владельцев оружия. И даже, если человек применит его в оборонительных целях, но без опознавательных знаков, то это будет считаться отягчающим обстоятельством. В случае принятия закона оружие нельзя будет проносить в общественные места, увеселительные заведения и в транспорт. Пока же запрет на ношение оружия действует только в самолетах — на время полета его нужно сдавать в багаж.



Ранее законодатели высказывались за то, чтобы владельцы оружия всегда имели при себе миниатюрные видеорегистраторы, сообщает «Русская планета».

В Госдуме также обсуждалась возможность ужесточить санкции за ношение оружия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пишет Ura.ru.