Винодел: Вся алкогольная продукция на прилавках безопасна!

Леонид Попович в эфире НСН обратил внимание на то, что по отдельным нарушениям производителей коньяка нельзя делать общие выводы.

Правительство России намерено до конца года разработать изменения в законодательстве, которое исключит возможность продажи суррогатов под видом коньяка и шампанского, сообщает агентство РИА Новости. Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что его пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем. По его словам, в стране много продукции, не соответствующей ГОСТу, с чем он призывает бороться на законодательном уровне.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН призвал не делать категорических выводов о доле некачественной продукции.

«В последнее время много высказываний и оценок по поводу того, что у нас продается с этикеткой «коньяк». Как правило, эти оценки базируются на том, что какая-то организация условно взяла с полки определенного магазина 10 бутылок, проверила их и определила, что в 4, скажем, содержится что-то не совсем то. Высчитывается процент и делается совершенно безумный, на мой взгляд, вывод, который транслируется в печать – в стране 40% продукции ненадлежащего качества. Хотя правильно было бы уточнять, что 40% от тех 10 бутылок, купленных там-то. Пресса выбрасывает эти очень важные детали, и совершенно напрасно», - отметил он.

По словам Леонида Поповича, продукция в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения безопасности для жизни.

«Вся продукция, продающаяся в наших магазинах, на сто процентов безопасна для тех, кто ее пьет. Это главное. Возможно, кто-то в целях удешевления что-то делают с продуктом. Это не всегда может соответствовать нормам какого-то документа. Но с этими производителями надо разбираться индивидуально. Требуется выезжать на предприятие и детально и глубоко разбираться, в чем причина. Ей может быть как однократная ошибка человека, так и системный подлог. «Плохишей» надо наказывать. Но согласиться с выводами о большом количестве в продаже некачественной продукции я не могу», - добавил он.

Ранее сообщалось, что производители алкоголя поддержали переход на российское оборудование, подчеркнув, что реализация подобного проекта требует длительного времени и больших затрат.

Напомним, 22 ноября 2017 года Александр Хлопонин посетовал на то, что около 40 процентов коньяка на российском рынке являются фальсификатом.