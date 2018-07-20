Вильфанд: Из дождевого «болота» Москва выберется нескоро

Теплая, но дождливая погода сохранится в столичном регионе еще несколько дней, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Осадки, по прогнозу синоптика, прекратятся только в середине следующей недели.
«Над центром европейской России наблюдается устойчивая ситуация с неустойчивой погодой. Сейчас в атмосфере присутствует несколько видов неустойчивости, которые предопределяют развитие облачных систем. Синоптики называют это “болотистое барическое поле”. Это не так уж редко встречается летом. Вот сейчас мы попали в такую ситуацию и в ближайшие несколько дней не выберемся из этого “болота”. Завтра мы также прогнозируем осадки, но их интенсивность и повторяемость будет чуть меньше. В воскресенье и понедельник будет облачная погода с дождями, периодическими сильными», - рассказал Вильфанд.
Отметим, ЦОДД предупредил о серьезных пробках на столичных на Садовом кольце, ТТК и МКАД из-за ливней в пятницу, 20 июля, сообщает «Русская планета». За последние сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.