Пятница
20 июля
USD 63.27
EUR 73.48
Общество

Вильфанд: Из дождевого «болота» Москва выберется нескоро

20 Июля 2018 в 18:00
Вильфанд: Из дождевого «болота» Москва выберется нескоро
Фото: placepic.ru
В эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра рассказал, какая погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие дни.

Теплая, но дождливая погода сохранится в столичном регионе еще несколько дней, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Осадки, по прогнозу синоптика, прекратятся только в середине следующей недели.

«Над центром европейской России наблюдается устойчивая ситуация с неустойчивой погодой. Сейчас в атмосфере присутствует несколько видов неустойчивости, которые предопределяют развитие облачных систем. Синоптики называют это “болотистое барическое поле”. Это не так уж редко встречается летом. Вот сейчас мы попали в такую ситуацию и в ближайшие несколько дней не выберемся из этого “болота”. Завтра мы также прогнозируем осадки, но их интенсивность и повторяемость будет чуть меньше. В воскресенье и понедельник будет облачная погода с дождями, периодическими сильными», - рассказал Вильфанд.

Сильная жара вернется в Москву в выходные

Температура воздуха при этом превышает норму на два-три градуса, отметил синоптик. «В течение нескольких последних суток ночная температура по настоящему южная +18°С … +20°С. Дневная температура тоже комфортная +24°С … +27°С. Такой тип погоды я сравнил бы с субтропиками – там именно такая погода во второй половине сентября. Теплая, даже жарковатая, с большой влажностью, которая обусловлена осадками. Изменения прогнозируются только в середине следующей недели, когда осадков станет поменьше и температура уже будет в диапазоне +24°С … +29°С градусов со среды-четверга следующей недели», - сообщил собеседник НСН.

Отметим, ЦОДД предупредил о серьезных пробках на столичных на Садовом кольце, ТТК и МКАД из-за ливней в пятницу, 20 июля, сообщает «Русская планета». За последние сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.