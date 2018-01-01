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Общество

Виктор Гусев призвал россиян насладиться ЧМ-2018 в новом году

1 Января 2018 в 18:00
Виктор Гусев призвал россиян насладиться ЧМ-2018 в новом году
Спортивный комментатор поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН пожелал российским болельщикам в 2018 насладиться потрясающим зрелищем – чемпионатом мира по футболу.

«Дорогие друзья, я вам желаю, чтобы сбылась ваша главная мечта в новом году. Моей профессиональной мечтой является чемпионат мира по футболу в России. Я буду комментировать эти матчи. Многие поколения болельщиков, наверное, думали об этом и мечтали. Не уверен, что в скором времени болельщик будущего поколения получат такую возможность. А вот нам повезло. Желаю вам насладится и внимательно смотреть и радоваться потрясающему футбольному зрелищу. Я вам все желаю здоровья, берегите себя!», - пожелал Гусев.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в нескольких городах России летом 2018 года.

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