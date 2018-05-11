Ветеран «Альфы» рассказал о нелегальных денежных операциях среди мигрантов

Сергей Гончаров заявил НСН, что приехавшие в РФ жители Средней Азии имеют возможность бесконтрольно перечислять деньги террористическим организациям.

В Мурманске гражданин Таджикистана получил шесть лет колонии за денежный перевод террористам. По версии следствия, мужчина перевел 5 тысяч рублей на банковский счет, созданный для финансирования «Исламского государства», достоверно зная, что это террористическая и запрещенная в России организация. Решением военного суда гражданин Таджикистана приговорен к шести года колонии общего режима.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил НСН, что проблема финансирования террористов мигрантами из Средней Азии действительно существует.

«Наш закон запрещает и уголовно преследует финансирование террористической деятельности. Но граждане среднеазиатских стран, которые приезжают к нам на заработки, переводят деньги не только официальным способом. У них есть еще своя нелегальная контора, которая делает это в обход банков. Это проблема очень серьезная, спецслужбы должны работать над устранением такого рода деятельности. Для выявления подобных контор лучше агентурно-оперативной работы еще ничего не придумали. Но проблема финансирования террористических организаций мигрантами существует, и ее необходимо решать», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в московской гостинице были зарегистрированы почти 67 тысяч мигрантов из Средней Азии.