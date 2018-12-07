Великая сила слова как избавление Сокурова от полицейской проверки

Широкий резонанс, который накануне снискала в СМИ история с проверкой по доносу фонда поддержки кинематографа режиссера Александра Сокурова, сработал буквально в тот же день.

Только в четверг стало известно о проверке на предмет возможного хищения бюджетных средств в фонде Сокурова. В комментарии самого режиссера на странице в соцсетях говорилось, что проверка финансовой деятельности началась по доносу от бывшего сотрудника фонда, а телефон Сокурова начали прослушивать. В СМИ называлась и другая версия: хищение бюджетных средств, выделенных комитетом по культуре Петербурга на производство фильма «Опыты». Вместе с тем, уже к вечеру того же дня в питерском комитете по культуре заявили, что фонд Сокурова вовремя отчитался за субсидии: «Сам фильм, творческие и финансовые отчеты были представлены в комитет своевременно». И вот уже в пятницу полиция Санкт-Петербурга отчиталась о завершении проверки деятельности сокуровского фонда «Пример интонации»: нарушений не выявлено. Там подтвердили, что основанием для проверки стало заявление бывшего работника фонда о хищении средств, «выделенных для производства видеопродукции». По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Скорость, с которой «откатили» назад ситуацию с проверкой фонда режиссера, недавно включенного в новый состав Совета по правам человека при президенте, имеет свое объяснение. В день, когда история с проверкой была предана широкой огласке, Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС. Как пишет «Фонтанка.ру», узнав о происходящем, он предложил градоначальнику разобраться в ситуации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Владимир Путин был проинформирован об обысках в фонде и «принял к сведению». Как сообщил РБК источник в Кремле, проверка полиции в фонде Александра Сокурова – исключительно «местная история»: «у Кремля никаких претензий к Александру Сокурову нет», - подчеркнул собеседник агентства.

Мы уже упоминали мгновенную реакцию городского комитета по культуре, еще вчера доложившего об отсутствии претензий к фонду Сокурова, но этим дело не ограничилось. Перечень событий вечера четверга, который приводит то же агентство, говорит о многом. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поговорил с начальником городского управления МВД и прокурором города о проверке в фонде Сокурова. Беглов «попросил правоохранительные органы проверить данный факт на предмет наличия провокационных действий против знаменитого режиссера и драматурга. Учитывая масштаб его личности и заслуги перед Россией и Санкт-Петербургом, временно исполняющий обязанности губернатора просил максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства», - говорилось в сообщении администрации города.

Финалом стал «отказной» материал.

Всеволод Нерознак