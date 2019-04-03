Вечный библиотекарь. Сколько лет потребуется Белых для выплаты штрафа?

ФОТО: Никита Белых // РИА Новости/Владимир Песня

Екатерина Белых обосновала НСН просьбу супруга об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей государству.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за взятку в 400 тысяч евро, обратился в суд с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 48 миллионов рублей на пять лет, сообщает BFM.ru. Об этом рассказал его адвокат Андрей Грохотов. По его словам, у заключённого нет таких средств, так как всё его имущество арестовано и оценено в 4 миллиона рублей.

Супруга экс-губернатора Екатерина Белых в эфире НСН рассказала о нынешних доходах мужа в колонии. Она мотивировала обращение в суд тем, что с таким заработком ему потребуется около 1000 лет, чтобы рассчитаться с государством.

«Это наше законное право, юридически это возможно. Исходя из того, что Никита Юрьевич получает зарплату в 7 тысяч рублей в месяц, из которой в пользу государства списывается 4 тысячи с копейками, это примерно 48 тысяч в год. То есть, это ровно 1000 лет для выплаты этого штрафа придётся Никите Юрьевичу работать в библиотеке. Опять же, Следственный комитет арестовал имущество на сумму 4 миллиона рублей. В него ещё входит треть незаконно арестованной квартиры нашей мамы, которая вообще покупалась за 10 лет до этого. Это к вопросу о законности штрафа. Юридически мы имеем право ходатайствовать об отсрочке выплаты. С учётом того, что есть срок отбытия наказания (Никита Белых осуждён на восемь лет — прим. НСН), это пять лет. Чтобы выплатить такую сумму, Никите Юрьевичу надо быть на свободе. Мы намерены работать. Если государство решило, что мы должны ему денег, ок, давайте мы будем их зарабатывать. Как это можно сделать в колонии? Дайте нам вариант, это же сделать невозможно», — заявила Екатерина Белых.

В случае отказа в отсрочке защита экс-губернатора будет поднимать вопрос о нарушении гражданских прав, добавила супруга заключённого.

«Мне будет очень интересно в этом случае. И мне, и юристам. По логике вещей это реальное право гражданина РФ, который находится в такой ситуации. Я не вижу никаких оснований для отказа в этой логичной правовой просьбе. И в этом случае мы уже будем говорить о нарушении гражданских прав. Есть такая иллюзия, что у заключённых прав нет, на самом деле это не так. Это такие же граждане РФ, как мы с вами, 600 тысяч человек в нашей стране. И у большинства из них есть реальная возможность потом выйти на свободу, об этом не стоит забывать», — напомнила Белых.

Никита Белых отбывает наказание в колонии строгого режима в Рязанской области, где работает библиотекарем. В феврале 2018 года суд вынес экс-губернатору приговор — восемь лет лишения свободы, а также штраф в 48 миллионов рублей. Защите удалось добиться исключения из приговора запрета работы на госслужбе после отбытия наказания.