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Общество

"Вечерний Ургант" поддержал ульяновских курсантов

20 Января 2018 в 19:25
"Вечерний Ургант" поддержал ульяновских курсантов

Иван Ургант снял видео в поддержку курсантов из Ульяновска. Отчисленных за видеопародию учащихся Ульяновского института гражданской авиации поддержали участники шоу "Вечерний Ургант". Артисты присоединились к флэшмобу, в котором уже приняли участие курсанты МЧС, студенты-медики и будущие военные. Вместе с ведущим шоу Иваном Ургантом команда программы записала видеоклип на песню Satisfaction. Ролик был опубликован на странице телепередачи в социальной сети Instagram. Напомним, проверка, которую провела транспортная прокуратура, не выявила каких-либо нарушений законодательства или Устава института, которые могли бы послужить основанием для отчисления студентов.

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