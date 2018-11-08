Вдова экс-директора школы «Горки» рассказала о рейдерском захвате учебного заведения

София Шаргородская заявила НСН, что попытки захватить земли начались ещё в 2005 году.

Подмосковная школа «Горки» была закрыта на ремонт в конце октября. Несмотря на заверения министра просвещения Ольги Васильевой, что это временное явление, родители учеников уверены, что территорию школы хотят захватить.

Вдова бывшего директора школы «Горки» София Шаргородская в пресс-центре НСН рассказала, что захват территории начался ещё в 2005 году.

«Эта школа была основана ещё Лениным в 1921 году, и она является культурно-историческим достоянием страны. Это 18 га, именно 18, куда делись два гектара – вопрос. В 2005 году к нам пришли инвесторы прямо домой, они хотели забрать территорию, но они были изгнаны моим покойным супругом. Возможно, туда хотят зайти те же люди, мы посмотрим, кто стоит на пороге этого захвата, а для меня это именно рейдерский захват. Я считаю, что наш министр не достаточно проинформирована о том, что происходит», — заявила Шаргородская.

Более того, по её словам, неизвестные намерены снести три учительских дома на прилежащей территории.

«Уже есть инсайдерская информация, что будут снесены в том числе учительские дома [на этой территории]. Уже идёт речь о том, где будут жить эти люди — там три учительских дома», — рассказала вдова бывшего директора.

Напомним, ранее родитель одного из учеников рассказал НСН, как предложили решать проблему перевода учеников в другие учебные заведения после начала ремонта.