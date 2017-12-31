Вассерман: Пусть 2018 год будет намного хуже 2019-го

Анатолий Вассерман уверен, что России в наступающем году незачем резко менять курс.

В эфире НСН публицист Анатолий Вассерман пожелал россиянам в 2018 году спокойствия и уверенности.



«В новом году мы всегда оцениваем, что случилось в предыдущем, и решаем, как жить дальше в зависимости от этой оценки. Насколько я могу судить, наша страна в уходящем году вела себя, в целом, вполне здравым образом. Соответственно нам незачем резко меня курс, в отличие от многих других стран. Поэтому я желаю нам всем спокойствия и уверенности в себе и желаю, чтобы наступающий 2018 год был намного хуже 2019-го», - пожелал Вассерман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, так как считает этот праздник семейным.