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Общество

Вассерман: Пусть 2018 год будет намного хуже 2019-го

31 Декабря 2017 в 12:00
Вассерман: Пусть 2018 год будет намного хуже 2019-го
Анатолий Вассерман уверен, что России в наступающем году незачем резко менять курс.

В эфире НСН публицист Анатолий Вассерман пожелал россиянам в 2018 году спокойствия и уверенности.

«В новом году мы всегда оцениваем, что случилось в предыдущем, и решаем, как жить дальше в зависимости от этой оценки. Насколько я могу судить, наша страна в уходящем году вела себя, в целом, вполне здравым образом. Соответственно нам незачем резко меня курс, в отличие от многих других стран. Поэтому я желаю нам всем спокойствия и уверенности в себе и желаю, чтобы наступающий 2018 год был намного хуже 2019-го», - пожелал Вассерман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, так как считает этот праздник семейным.

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