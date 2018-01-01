Валуев пожелал россиянам благополучия в семье

Депутат Госдумы поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Бывший спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев в эфире НСН выразил надежду, что все загаданные в новогоднюю ночь желания россиян сбудутся.



«Дорогие друзья, хочу искренне поздравит вас с Новым годом. Дай Бог вам здоровья, счастья, пусть вашим мечты сбудутся. Если загадаете желание по бой курантов, пусть эта замечательная, добрая традиция обернется для вас тем, что эти желания сбудутся. Самое главное - мирного неба нам всем над головой. Пускай ваши дети радуют вас своими успехами, родители радуют своим здоровьем, а вы радуйте их своими разнообразными успехами», - пожелал Валуев.

Ранее Валуев рассказал НСН, как во время праздников самостоятельно готовит дичь, а также о необходимости супа на праздничном столе.