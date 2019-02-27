Валуев не поверил в контракт Toyota и Нурмагомедова

Instagram / Хабиб Нурмагомедов

Бывший профессиональный боксёр в эфире НСН заявил. что тоже может сфотографироваться с автомобилем и заявить, что у него контракт.

27 февраля в Instagram российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова появилась публикация, в которой он заявил, что стал амбассадором Toyota в России. «Сила, спокойствие и уверенность в победе – это то, что объединяет меня и автомобили Toyota», - написал спортсмен.

Боец известен своими неоднозначными заявлениями. Ранее Нурмагомедов заставил извиниться артистов, игравших в спектакле «Охота на мужчин», который показали в рамках турне в Дагестане Его оскорбило то, что актриса находится на сцене в нижнем белье, он призвал разобраться, пригрозив последствиями.

Бывший боксёр-профессионал, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН заявил, что теперь компания должна возложить на себя определенные риски, связанные с поступками своего представителя.

«Странно, "Тойота" раньше заявляла, что не работает ни с кем лично. По крайне мере, во времена, когда я занимался боксом, у компании была такая позиция. У них в рекламе могли играть какие-то известные актеры, но своим лицом "Тойота" никого не делала. Если это правда, то могу сказать, что компания, связывая себя с конкретным человеком, накладывает на себя определенные риски, связанные с ним. Люди все разные, мало ли в какую ситуацию известный человек может попасть. И это будет отображаться на производителе. Но я не очень верю в эту историю. Я помню, что раньше они не работали с конкретными людьми. Видимо, что-то поменялось. А может, это "утка". Я сейчас тоже сфотографируюсь с машиной и скажу, что амбассадор. Вы поверите? Хотя да, поверите, куда вы денетесь», - рассмеялся он.

В официальном заявлении компании появилось сообщение, что Нурмагомедов действительно будет официальным амбассадором бренда. В рамках сотрудничества его автомобилем станет Toyota Camry. «Для нас очень важно, что этот заслуженный спортсмен не только обладает близкими нам по духу волевыми качествами и несгибаемым характером, но и является реальным владельцем автомобилей Toyota», — заявил Сюдзи Суга, президент ООО «Тойота Мотор».