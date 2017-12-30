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Общество

Валуев: На новогоднем столе обязательно должен быть суп!

30 Декабря 2017 в 18:00
Валуев: На новогоднем столе обязательно должен быть суп!
Бывший спортсмен в эфире НСН перечислил свои любимые блюда на праздничном столе.

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал в эфире НСН, какие блюда, по его мнению, обязательно должны быть на новогоднем столе.

«У нас присутствуют на столе (в новогоднюю ночь – прим. НСН) традиционные советские салаты. А так в нашей семье нет культа еды. Главное, чтобы на столе был суп: борщ, грибной или кислые щи», - поделился с НСН депутат.

Валуев также рассказал, что сам он много охотится и предпочитает сам готовить дичь.

«Я охотник, поэтому сам все готовлю из дичи. После нового года я всегда готовлю гуся и тушеные лапки в кислой капусте. Еще люблю готовить котлеты из рыбы. В семье их называют «тройные котлеты», потому что в них три вида рыбы: судак, сом и треска. В этом году буду пробовать приготовить котлеты из рябушки», - рассказал Валуев.

Напомним, ране Роспотребнадор назвал майонезные салаты кондитерские изделия с кремом, шаурму и изделия из рубленого мяса самыми опасными блюдами на новогоднем столе. В ведомстве посоветовали россиянам готовить блюда в домашних условиях, тщательно моя руки, и не хранить их более суток.

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