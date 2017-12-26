В ТНТ отказались комментировать ситуацию с извинениями перед калмыками

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В телекомпании ответили на вопрос НСН о ситуации с жалобами со стороны жителей Калмыкии.

В ТНТ отказались комментировать ситуацию вокруг требования извинений перед жителями Калмыкии. Об этом в эфире НСН заявила сотрудница телекомпании.

«К сожалению, пресс-служба комментариев по этому поводу не даёт», - сказали НСН в компании ТНТ.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя Калмыкии Баатр Лиджиев прислал в ТНТ письмо с требованиями извиниться перед жителями республики. По его словам, граждан оскорбил эпизод с буддийской статуэткой, к которой прикрепили фигуру обнажённой женщины. При этом допускались некорректные сравнения. Всё это транслировалось во время сериала «Улицы». Как уточнил Лиджиев, на адрес постпредства уже поступило много жалоб.