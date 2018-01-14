В Telegram продают поддельную криптовалюту. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Пользователей мессенджера засыпают предложениями вложиться в запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network. Неизвестные представляются официальными представителями новой блокчейн-площадки и предлагают купить виртуальную валюту, запуск которой на биржу планируется уже 1 февраля. Мошенники уверяют, что «избранные пользователи» могут приобрести монету всего по 15 центов за штуку.