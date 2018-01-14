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Общество

В Telegram продают поддельную криптовалюту

14 Января 2018 в 17:28
В Telegram продают поддельную криптовалюту

В Telegram продают поддельную криптовалюту. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Пользователей мессенджера засыпают предложениями вложиться в запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network. Неизвестные представляются официальными представителями новой блокчейн-площадки и предлагают купить виртуальную валюту, запуск которой на биржу планируется уже 1 февраля. Мошенники уверяют, что «избранные пользователи» могут приобрести монету всего по 15 центов за штуку.

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