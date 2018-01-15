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Общество

В Театре Сатиры прощаются с Михаилом Державиным

15 Января 2018 в 11:44
В Театре Сатиры прощаются с Михаилом Державиным


Прощание с Народным артистом России Михаилом Державиным проходит в эти минуты в Москве. Родные, друзья и поклонники пришли попрощаться с актером в Московский академический театр сатиры, сообщает RT.

Михаил Державин умер в Москве 10 января после продолжительной болезни. Народному артисту был 81 год.

В Театре Сатиры Державин служил с 1968 года, считаясь старейшим актером. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер Театра имени Вахтангова Михаил Державин, пишут Дни.ру. Обсуждается вопрос об установке в Москве памятника выдающемуся артисту.

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