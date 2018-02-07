В СПЧ поддержали освобождение смертельно больных заключённых

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Правозащитник в эфире НСН предположил, что некоторые заключённые будут использовать мнимые справки, чтобы выйти на свободу.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Госдуму внести в Уголовно-исполнительный кодекс поправки, которые обяжут освобождать смертельно больных заключённых, а также переводить граждан, которые отбывают наказание в колониях, в места заключения, расположенные ближе к дому. С такими словами правозащитница выступила 7 февраля во время ежегодного доклада, сообщает ТАСС.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в эфире НСН заявил, что предложение справедливое, однако необходимо тщательно проверять те основания, по которым может быть освобожден осужденный. Так, в частности, предположил он, некоторые заключённые могут добывать фальшивые справки о состоянии своего здоровья.

«Здесь очень важен общественный контроль. Я думаю, что каждый случай должен быть под присмотром общественно-наблюдательных комиссий, которые будут проверять эти факты. Не исключаю, что могут быть и люди с мнимыми справками. Надеюсь, что судебная власть будет ответственно подходить и проверять документы осуждённых, которых она собирается отпустить на волю», - считает правозащитник.

В целом же, считает Александр Брод, претворение этой инициативы в жизнь позволит избежать осложнений и даже гибели арестованным и заключенным, действительно страдающим тяжёлыми заболеваниями.

«Правозащитники неоднократно говорили, что к тем, кто страдает тяжкими заболеваниями, особенно онкологическими, нужно проявлять к ним гуманизм. Они должны быть с семьёй в этот период болезни. Я считаю, что это правильная мера, которую суды должны учитывать. Что касается людей, которые находятся под следствием, я, как правозащитник, сам регулярно получаю обращения от людей, которые находятся в СИЗО, страдают тяжёлыми заболеваниями, но меру пресечения им не изменяют, должная медицинская помощь им не оказывается», - поделился с НСН собеседник.

В своём докладе Москалькова обратила внимание, что чаще всего в 2017 году к ней обращались граждане по поводу нарушения их прав во время уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного производства. Ещё один вопрос, по которому к уполномоченному часто обращались россияне, - жильё.